Rojas reforça a marcação do São Paulo Respeito, cautela, marcação forte e velocidade quando tiver a posse de bola são as armas de Roberto Rojas para barrar o Santos no Morumbi, no clássico deste sábado. O técnico do São Paulo não quer deixar os jogadores do rival "respirarem". ?Quem errar menos vai ganhar, e vamos ter forte marcação?, avisou. Para tanto, Rojas determinou que o volante Carlos Alberto faça marcação individual sobre o meia Diego, do Santos. ?Não posso dar espaços para ele. Se tiver sempre colado, ou o faço jogar a bola para trás ou roubo a bola dele?, afirmou o jogador são-paulino. No ataque, a opção de Rojas deve ser por Diego Tardelli, que parece ter vencido a disputa com Rico.