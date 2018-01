Rojas segue no comando contra o Bahia Sem Oswaldo, sem Tite e sem Toninho Cerezo, a saída do São Paulo é mesmo continuar com Roberto Rojas. O chileno até dava risada da situação. O treinador de goleiros não quer, mas terá de continuar treinador improvisado. Será ele o responsável pela montagem do time que enfrentará o Bahia, domingo, no Morumbi. ?Não tenho de falar sobre Tite, Toninho Cerezo ou qualquer outro treinador. Isso é com a diretoria. Enquanto o presidente me quiser no cargo, vou ficar. Mas não desejo ser efetivado de jeito nenhum. Vou colaborando como posso?, diz, sorridente, o chileno. Os próprios dirigentes estão surpresos com o bom trabalho de Rojas e do auxiliar Milton Cruz. A campanha mostra três vitórias, três empates e apenas uma derrota. ?Os dois estão trabalhando bem demais. O Rojas e o Milton Cruz mostram que entendem de futebol. Isso nos deixa tranqüilos para escolher o novo treinador?, elogia o diretor de Futebol Juvenal Juvêncio. Enquanto o time juvenil feminino norte-americano do Fortworth não entendia a confusão dos jornalistas que cercavam os dirigentes e abandonavam os jogadores, Rojas confirmava a equipe que pretende ver contra o Bahia. ?Terei a volta do Ricardinho e do Fabiano ao time. O São Paulo está fazendo uma boa campanha e precisa de mais essa vitória atuando no Morumbi. Está tudo sob controle.? De maneira discreta, Rojas está sendo muito bem assessorado por Milton Cruz. O ex-jogador já foi auxiliar e observador de vários treinadores. ?Agora está mostrando o que aprendeu. Ele conhece muito, taticamente. Várias vezes me diz o que fazer durante a partida. E eu sigo suas determinações?, reconhece Rojas.