Rojas tem dúvidas para escalar São Paulo Roberto Rojas define nesta terça-feira o time do São Paulo que enfrentará o Coritiba quarta-feira, no Paraná, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h40. A dúvida é entre Rico ou Alexandre. Ou entre jogar com quatro ou cinco volantes. No treino desta segunda-feira, foi utilizada a formação com dois atacantes. O time teria quatro zagueiros (Leonardo, Jean, Júlio Santos e Fabiano), quatro volantes (Adriano, Fábio Simplício, Carlos Alberto e Gustavo Nery) e dois atacantes (Rico ao lado de Luís Fabiano). Essa é uma formação muito parecida com a do Boca Juniors contra o Santos. Os dois atacantes, que são rápidos, se deslocariam bastante à espera da bola. Ela chegaria com a projeção dos volantes Fábio Simplício e Gustavo Nery. Uma diferença é que os laterais do São Paulo têm uma chegada ao ataque maior que os laterais do Boca. A outra opção é ainda mais conservadora. Alexandre entraria no lugar de Gustavo Nery, que passaria a jogar mais à frente, com a saída de Rico. Caberia a Nery ser a ligação do time com Luís Fabiano. Rojas fica um pouco irritado quando falam que seu time joga feio. "E quem joga bonito, hoje, no Brasil? O Cruzeiro? Eles também marcam muito, não se descuidam de jeito nenhum", defende-se o treinador, esquecendo-se do Santos. Talvez o São Caetano seja o parâmetro mais apropriado de comparação para o São Paulo. Basta ver como foi ruim o jogo de sábado. Rojas prefere falar em eficiência. Desde que assumiu, foram 12 jogos, com uma derrota para o Santos, seis vitórias e cinco empates. O time está na briga pela liderança. E agora, quando perde Kaká e Ricardinho, tem uma série difícil pela frente. São quatro jogos fora e três no Morumbi. Depois do Coritiba, será o Fluminense, no Rio; Atlético-PR, no Morumbi; Vitória, em Salvador; Ponte Preta, em casa; Flamengo, no Rio; e Inter, em casa, encerrando o primeiro turno. Para manter a média atual de pontos, o São Paulo precisa ganhar 13 dos 21 pontos que disputará. Isso significa vencer as três partidas em casa e empatar as quatro fora. É difícil, mas não resta outra opção a Rojas, que sonha em terminar o primeiro turno entre os quatro primeiros para depois, no segundo turno, lutar pelo título. É uma tática que pode ser prejudicada pela situação econômica dos clubes. Rojas, que não confia totalmente em Lugano, precisa colocá-lo no banco porque Régis foi mandado embora. Reinaldo saiu e ninguém foi contratado. Aspirantes> - A solução tem sido a busca de jogadores nos aspirantes. Edcarlos, que está na Seleção Sub-18, é o zagueiro chamado para o lugar de Régis. E Diego, que Cilinho chama de "novo Luís Fabiano", foi incorporado nesta segunda-feira aos profissionais. Tem 18 anos, 1,78 m e pesa 71 quilos. O lateral Fábio Santos, de 17 anos, também está no time de cima. O que prepara a saída de Jorginho Paulista, Gustavo Nery ou Fabiano - este com contrato até o fim do ano.