Rojas tem primeiro atrito no São Paulo Foram 26 dias de tranqüilidade para o chileno Roberto Rojas no comando do São Paulo. Nesta quinta-feira, após o treino, pela manhã, teve o primeiro problema. O lateral-direito Leonardo Moura, que está no Morumbi desde o início do ano, reclamou de ter sido colocado na reserva durante coletivo. Considerou injusta a decisão do técnico interino, que pôs Thiago entre os titulares. ?Não entendi, não é por causa de uma partida que devo ir para a reserva.? O atleta foi tirado do último jogo, domingo, contra o Grêmio, em Porto Alegre, por ter se sentido mal na concentração. Thiago entrou em seu lugar. Leonardo chegou até a perguntar a Rojas as razões de ter treinado como reserva. O treinador utilizou o fato de ele não ter participado das atividades na terça-feira e na quarta-feira como justificativa. ?Só não treinei porque os médicos queriam fazer alguns exames, mas já estava à disposição da comissão técnica.? Rojas não gostou das declarações do lateral, mas evitou criar polêmica. Afirmou que é preciso que os jogadores tenham ?sentido de grupo? e não pensem individualmente. ?Existe uma hierarquia no clube.? A intenção do técnico é escalar Thiago no domingo, contra o Santos. Mas o jogador teve de sair do coletivo antes do fim por causa de dores na coxa direita. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) manteve a punição preventiva a Rogério Ceni. Por isso, Roger será o goleiro no clássico. Ricardinho, machucado, está praticamente fora. Aílton deve jogar no meio--campo.