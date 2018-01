Rojas volta ao trabalho no São Paulo O treinador que classificou o São Paulo para a Libertadores volta às atividades na quinta-feira, depois de três meses de férias, justamente no dia em que o time tem partida importante pela competição continental, na Argentina, contra o Rosario Central. A nova função de Rojas, no entanto, não tem nenhuma badalação e o deixa longe dos holofotes, bem diferente do que ocorreu em 2003. Enquanto os atletas e Cuca vão aparecer na tevê para boa parte da América ? durante o jogo em Rosário ?, serão entrevistados por emissoras de rádio e por jornais, o chileno estará treinando goleiros dos juniores ou aspirantes, no CT de Barueri, onde trabalham as categorias de base. Quem pensa, porém, que Rojas está muito insatisfeito com isso, engana-se. Ele diz preferir ficar apagado no clube paulista a se aventurar, por exemplo, como técnico de time do Sul ou de Minas. Mas não escondeu, no fim de 2003, que esperava ter sido mantido no cargo de treinador do São Paulo ? afinal, havia conseguido bons resultados. Um pouco aborrecido, voltou, em 2004, Rojas à função de preparador de goleiros do profissional. A diretoria, contudo, temendo choque com Cuca, optou por dar-lhe férias até encontrar novo cargo. A idéia de levá-lo para Barueri é mantê-lo longe de Cuca, embora os dois nunca tenham se desentendido.