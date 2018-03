Rojas volta como estrela ao Maracanã Roberto Rojas volta a ser personagem central de um jogo no Maracanã depois de quase 14 anos. Técnico do São Paulo e prestigiado graças aos bons resultados - o time é vice-líder do Brasileiro -, o chileno, de 45 anos, vai pisar, nesta tarde, no gramado que o tornou famoso e o fez vilão em setembro de 1989. Naquela ocasião, era goleiro, com bom potencial, e amanhã, a partir das 16 horas, será o treinador do São Paulo contra o Fluminense, que está em crise. Leia mais no Estadão