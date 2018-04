Roma abre com dois gols, mas termina empatada com Empoli A Roma abriu uma vantagem de 2 x 0 sobre o Empoli, mas permitiu que o adversário empatasse a partida neste domingo, perdendo assim a chance de se juntar à Inter de Milão na liderança do Campeonato Italiano. Sebastian Giovinco, com uma esplêndida cobrança de falta no final do jogo, garantiu o empate para o Empoli, que deixou a equipe toscana fora da zona de rebaixamento. Ighli Vannucchi fez o primeiro gol do Empoli num chute de longa distância aos 22 minutos da segunda etapa, depois que Ludovic Giuly e Matteo Brighi marcaram os dois primeiros gols da Inter ainda no primeiro tempo. O meio-campo francês Giuly abriu o placar aos 13 minutos com um chute preciso no ângulo, depois de receber passe na entrada da área. Brighi marcou em seguida, aos 32 minutos, de cabeça, aproveitando cruzamento do ala brasileiro Mancini. A Roma está em terceiro lugar, com 22 pontos em 11 jogos, dois pontos atrás da Inter, que jogará contra a Juventus (quarta colocada) ainda neste domingo. A Fiorentina está em segundo lugar, com 23 pontos, graças à vitória que obteve no sábado por 1 x 0 sobre a Lazio. O Milan, nono com 14 pontos, ainda não venceu em casa na temporada -- no sábado, empatou em 0 x 0 com o Torino. Veja os resultados da rodada: Cagliari 0 x 3 Sampdoria Catania 1 x 2 Atalanta Empoli 2 x 2 Roma Genoa 3 x 3 Palermo Livorno 0 x 0 Udinese Napoli 1 x 1 Reggina Parma 2 x 2 Siena