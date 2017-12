Roma admite dispensar Antônio Carlos A renovação de contrato do zagueiro Antonio Carlos com a equipe da Roma entrou num impasse. O presidente do clube Franco Sensi, disse hoje que não aceita pagar os U$$ 2 milhões por temporada exigidos pelo zagueiro para renovar seu contrato. De acordo com o dirigente, se o zagueiro não aceitar a proposta do clube (que ele não quis revelar qual seria), estará liberado para procurar outro lugar para trabalhar. ?Eu não posso pagar cerca de US$ 4 milhões (duas temporadas) por um jogador de sua idade?, justificou o dirigente. Em maio do ano que vem, Antonio Carlos completará 33 anos. Sensi informa que a Roma está disposta a oferecer ao zagueiro um novo contrato de um ano, com opção de renovação automática por mais um. ?Se ele não quiser, pode procurar outro clube?, ratificou.