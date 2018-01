Roma anuncia contratação de Lúcio O presidente do Roma, Franco Sensi, anunciou nesta terça-feira a contratação do zagueiro Lúcio, da seleção brasileira e que atua no Bayer Leverkusen, da Alemanha. O presidente - e nenhum outro dirigente do time romano - deu detalhes sobre a transferência. Titular da seleção na Copa das Confederações, quando a equipe brasileira foi eliminada na primeira fase, o zagueiro Lucio estava sendo sondado pelo Real Madrid, segundo especulou a imprensa européia. Há dois anos Sensi teria tentato contratar o brasileiro, mas à época, o Bayer teria rejeitado a proposta do time italiano.