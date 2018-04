Roma anuncia ídolo Montella como novo treinador

O novo treinador é considerado um dos grandes ídolos da história do clube, do qual é o terceiro maior artilheiro - atrás de Totti e Bruzzo -, com 118 gols. Ele estava treinando a equipe sub-15 romana.

Montella atuou pelo time da capital italiana em duas passagens: de 1999 a 2006 e na temporada 2008/2009, quando encerrou a carreira. Ele assinou contrato até o final desta temporada e disse que "entusiasmo e dedicação" ajudarão a fortalecer o time.

Claudio Ranieri vinha sendo muito criticado pelos torcedores e não aguentou a pressão após a derrota do último sábado, diante do Genoa, por 4 a 3, após a equipe estar vencendo por 3 a 0.

A Roma vive má fase na temporada e é apenas a oitava colocada do Campeonato Italiano, com 39 pontos. Na Liga dos Campeões da Europa, a equipe está nas oitavas de final, mas perdeu a partida de ida, contra o Shaktar Donetsk, em casa, por 3 a 2. A estreia de Montella como treinador será nesta quarta-feira, diante do Bologna, pelo torneio nacional.