Roma anuncia rescisão do experiente lateral Ashley Cole

A Roma anunciou nesta terça-feira que chegou a um acordo para selar a rescisão contratual do lateral-esquerdo Ashley Cole. O jogador de 35 anos estava no clube desde o início da temporada 2014/2015, mas nunca reviveu os grandes momentos que teve com a camisa do Arsenal ou do Chelsea.

"A Roma pode confirmar hoje que o contrato de Ashley Cole foi encerrado por consenso mútuo", explicou o time italiano em nota oficial. Ainda não foi anunciado o destino do lateral-esquerdo, mas a imprensa europeia garantiu que o jogador está próximo de se transferir para o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos.

Em uma temporada e meia com a camisa da Roma, Ashley Cole nunca se firmou e em meio a problemas físicos, disputou somente 16 partidas com a camisa do clube. Apesar disso, a Roma agradeceu o jogador. "O clube gostaria de agradecer Cole por seu comprometimento durante sua estadia na Roma e desejá-lo o melhor no futuro de sua carreira."

Revelado pelo Arsenal, e com rápida passagem por empréstimo pelo Crystal Palace, Ashley Cole marcou época no clube e também em seu rival londrino, o Chelsea. Foi dono da lateral esquerda da seleção inglesa por mais de dez anos e vestiu a camisa do país em 107 oportunidades, inclusive nas Copas do Mundo de 2002, 2006 e 2010.