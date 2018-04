Roma apenas empata com o Empoli e Inter pode disparar

Jogando fora de casa, a Roma não passou de um empate, neste domingo, por 2 a 2 com o fraco Empoli e dá chance para a Inter de Milão - que joga de tarde com a Juventus - se isolar ainda mais na liderança do Campeonato Italiano. Quem agradece é a surpreendente Fiorentina, que no sábado superou a Lazio por 2 a 0 no Artêmio Franchi e se consolida como vice-líder da competição. O time dos brasileiros Doni, Juan, Mancini e Taddei tinha tudo para conseguir sua quarta vitória seguida, pois abriu uma vantagem de 2 a 0. Aos 13 minutos de partida, o atacante francês Giuly abriu o placar. Brighi, aos 32, ampliou. Já na etapa final, Vannucchi descontou para os donos da casa, aos 22 minutos, e já aos 45, Giovinco empatou o confronto, para delírio da torcida local.