Roma apenas empata com Torino O Roma voltou a ocupar o segundo lugar no Campeonato Italiano, neste domingo, mas teve sorte de sair com um empate de 0 x 0 contra o Torino, depois dos anfitriões terem desperdiçado várias chances de gol. O Roma está agora a um ponto acima do terceiro colocado Juventus, que venceu o Lazio por 3 x 2, no sábado, graças aos dois gols de Alessandro Del Piero no segundo tempo de jogo. O líder Inter de Milão, com 37 pontos e quatro à frente do Roma, enfrenta o Cagliari ainda neste domingo sem vários jogadores titulares, incluindo o atacante Zlatan Ibrahimovic, que está suspenso. O Roma não conseguiu aproveitar a oportunidade e colocar uma pressão real no campeão Inter, com uma atuação apagada em Turim, ainda sem poder contar com o atacante Francesco Totti, devido a um problema recorrente no pé. O Torino, que está na metade da tabela, ameaçou o gol do Roma pela primeira vez com Simone Barone, que desperdiçou oportunidade com chute perto da área. Os atacantes David Di Michele e Alessandro Rosina então jogaram fora uma oportunidade gloriosa quando os dois colidiram entre si ao tentar recuperar uma bola perdida. Sasa Bjelanovic também conseguiu acertar o travessão com uma bola de cabeça no segundo tempo. A frustração do Torino piorou quando o técnico Walter Novellino foi expulso por causa de uma discussão e Gianluca Comotto também foi expulso por conta de uma falta perigosa quase no final do jogo. O Fiorentina, que está em quinto, empatou em 2 x 2 com o Sampdoria, não conseguindo tirar vantagem da derrota da quarta colocada Udinese, que perdeu por 2 x 0 para o Catania, no sábado. Antonio Cassano, do Sampdoria, empatou a partida de cabeça no segundo tempo, mas está fora do jogo do próximo final de semana contra o Roma por ter recebido cartão amarelo. Nos outros jogos, parece que a boa forma continua abandonando o Atalanta, que perdeu em casa por 3 x 1 para o Palermo, enquanto o Parma se afastou mais um pouco da lanterna com a confortável vitória por 3 x 0 sobre o Reggina. Empoli e Genoa empataram em 1 x 1, mesmo placar de Siena e Napoli. O Milan, que está no meio da tabela, bateu o Boca Juniors por 4 x 2, neste domingo, no Japão, e tornou-se o mais novo campeão mundial interclubes. O campeão volta à ação no Campeonato Italiano no próximo domingo no clássico de Milão contra a Inter.