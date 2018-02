Roma apenas empata e vê a Inter se distanciar na liderança A Roma não passou de um empate por 1 a 1 contra o Messina em jogo válido pela 19.ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, o time permanece na segunda colocação com 42 pontos atrás apenas da Inter de Milão, que venceu o Torino neste sábado e chegou aos 51. O gol da Roma foi marcado pelo brasileiro Mancini. O vice-líder do Campeonato Italiano deixou escapar a vitória fora de casa praticamente no final do jogo. Mancini abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo, mas 44 da etapa final Di Napoli sofreu pênalti e Parisi bateu bem, garantindo o empate para o Messina. Em outro jogo da rodada deste domingo, Kaká e Dida (machucados) desfalcaram o Milan, que não teve dificuldades para vencer o Reggina por 3 a 1, em Milão, e assumir a nona colocação do Campeonato Italiano. A vitória milanesa começou a ser construída logo aos seis minutos de jogo com Pirlo acertando uma bela cobrança de falta. Aos 35 minutos o holandês Seedorf ampliou. Bianchi descontou para o Reggina aos 21 do segundo tempo e Gillardino garantiu os três pontos para os donos da casa. Outros resultados da rodada Sábado Empoli 2 x 0 Parma Torino 1 x 3 Inter de Milão Domingo Atalanta 5 x 1 Livorno Cagliari 1 x 0 Ascoli Chievo 2 x 1 Catania Palermo 2 x 0 Udinese Sampdoria 0 x 0 Fiorentina Lazio 1 x 1 Siena Atualizado às 19h36