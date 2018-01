Roma aposenta camisa usada por Aldair A diretoria do Roma anunciou nesta terça-feira que a camisa número 6 não mais será usada no clube, em homenagem ao zagueiro brasileiro Aldair, que decidiu encerrar a carreira, depois de 13 anos, como jogador do clube italiano. O brasileiro, de 36 anos, se despediu do futebol num amistoso nesta segunda-feira, entre a Roma e um combinado brasileiro. A partida terminou empatada em 3 a 3, sendo que Aldair marcou um dos gols do Roma, de pênalti. Pelo combinado, marcaram Romário (dois) e Élber. Depois da partida, o técnico do Roma, Fabio Capello, admitiu que será muito difícil encontrar um substituto para Aldair. ?Ele foi um dos jogadores mais completos com quem já trabalhei?, disse Capello.