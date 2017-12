Roma arrasa Siena e persegue Milan A Roma arrasou o Siena, ao vencer por 6 a 0 neste domingo, e continuou firme em sua perseguição ao Milan, que derrotou a Inter por 3 a 2 no sábado e lidera o Campeonato Italiano. Agora, a equipe capital está com 50 pontos, 5 a menos do que os milaneses. No jogo deste domingo, Cassano fez três gols para a Roma. Os outros foram de Totti, Delvecchio e do brasileiro Mancini. A 22ª rodada teve outro gol brasileiro, do lateral Zé Maria, que ajudou o Perugia a ganhar da Reggina por 2 a 1. Nos demais jogos disputados neste domingo: Bologna 0 x 1 Juventus, Chievo 0 x 0 Lazio, Modena 1 x 1 Empoli e Udinese 3 x 0 Ancona. Ainda neste domingo, Brescia x Lecce completa a rodada.