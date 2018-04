Roma assume a liderança temporária A equipe da Roma assumiu a liderança temporária do Campeonato Italiano, ao derrotar, neste domingo, o Torino, por 1 a 0, em Roma. A vitória foi obtida por meio de um bonito gol do atacante Totti, aos 25 minutos do primeiro tempo. Com este resultado, os romanos somam 36 pontos, contra 34 da Internazionale que faz o jogo desta noite na Itália, diante da Lazio. Chievo, Juventus e Milan, que perseguem os líderes, também venceram na rodada. Outro destaque foi o triunfo do Parma frente ao Venezia por 4 a 3. O gol da vitória, marcado por Di Vaio, foi conseguido aos 45 minutos do segundo tempo. Di Vaio marcou três vezes diante do Venezia e alcançou 12 gols na temporada, assumindo a artilharia, com um a mais do que Vieri, da Internazionale, e se igualando a Hubner, do Piacenza. Confira os resultados da rodada: Atalanta 1 x 2 Chievo, Bologna 2 x 1 Brescia, Fiorentina 1 x 3 Perugia, Juventus 3 x 0 Udinese, Roma 1 x 0 Torino, Venezia 3 x 4 Parma, Verona 1 x 0 Piacenza e Lecce 0 x 1 Milan (partida disputada sábado).