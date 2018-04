Roma assume liderança do Italiano Roma e Inter continuam a brigar, ponto a ponto, pela liderança do Campeonato Italiano. Com isso, também, se alternam no comando do torneio. A equipe romana retornou ao primeiro lugar hoje, ao bater o Piacenza por 2 a 0, no Estádio Olímpico. A atual campeã foi beneficiada pelo empate da Inter por 1 a 1, em Veneza, pela 20ª rodada da temporada de 2001-02. A festa da Roma começou aos 15 minutos do primeiro tempo, com o gol de falta marcado por Marcos Assunção. O ex-santista saiu antes do intervalo, com contusão no tornozelo. O exame inicial, feito pelos médicos do clube, indicaram que deve ficar um mês fora de atividade. O argentino Gabriel Batistuta consolidou o resultado aos 22 minutos da fase final. Com a vitória, a Roma foi a 43 pontos. A Inter entrou em campo, em Veneza, com 41 pontos e na condição de líder. Situação que se tornou mais firme aos 28 minutos, com o gol de Christian Vieri. A alegria desmoronou aos 25 minutos da etapa final, com o empate do Venezia, por meio do gol de Filippo Maniero, em cobrança de pênalti. Os milaneses, que ainda não sabem quando poderão contar novamente com Ronaldo, estão com 42 pontos. A Juventus corre por fora e foi a 40 pontos, depois de bater o Chievo por 3 a 1, no Delle Alpi. Os gols do time de Turim foram marcados por Ferrara, Moro (contra) e Del Piero (pênalti). A equipe de Verona, que começa a perder fôlego, depois de arrancada excepcional, descontou com Marazzina. A decepção foi o Milan, que abriu 2 a 0 sobre a Udinese, mas permitiu a reação e perdeu por 3 (Muzzi, Scarlato e Jorgensen) a 2 (Shevchenko, Serginho).