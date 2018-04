Roma avança na Copa da Itália com gol de Julio Baptista A Roma está classificada às quartas de final da Copa da Itália. Nesta terça-feira, a equipe derrotou o Triestina, da segunda divisão italiana, por 3 a 1, em partida disputada no Estádio Olímpico de Roma. Pouco aproveitado no Campeonato Italiano, Julio Baptista foi um dos destaques do triunfo ao marcar um gol.