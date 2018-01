Roma avança na Liga dos Campeões A Roma garantiu a classificação para a segunda fase da Liga dos Campeões da Europa, nesta quarta-feira, na Espanha, ao empatar por 1 a 1 com o Real Madrid, que já havia obtido sua vaga. O Panathinaikos e o Arsenal foram outros que também confirmaram presença na próxima etapa da competição, com uma rodada de antecedência. No jogo em Madri, Totti abriu o placar para a Roma, mas o português Figo empatou, cobrando pênalti. O resultado deixou o Real com 13 pontos no grupo A, enquanto a equipe italiana chegou aos 8. Na outra partida da chave, o Lokomotiv Moscou goleou o Anderlecht por 5 a 1 e passou a ter 4 pontos - o time da Bélgica ficou com apenas 2. Com a vitória por 2 a 0 sobre o Schalke 04, o Panathinaikos também se classificou: lidera o grupo C com 12 pontos. A outra vaga da chave é do Arsenal, que ganhou do Mallorca por 3 a 1 e tem 9 pontos, contra 6 dos espanhóis. Na última rodada, o Mallorca ainda pode chegar ao mesmo número de pontos do time inglês, mas perderia no primeiro critério de desempate: confronto direto. A equipe alemã somou apenas 3. Pelo grupo B, três equipes brigam por duas vagas. O líder é o Liverpool, que empatou com o Boavista por 1 a 1 e chegou aos 9 pontos. O clube português tem um ponto a menos e está em igualdade com o Borussia Dortmund, que derrotou o Dinamo Kiev por 1 a 0. Os russos somaram apenas 1 ponto até agora e estão fora da disputa. A situação está ainda mais equilibrada no grupo D. Com a vitória da Lazio sobre o Galatasaray por 1 a 0 e o empate do PSV com o Nantes por 0 a 0, nesta quarta-feira, as quatro equipes têm chances de classificação. O Nantes lidera com 8 pontos. PSV e Galatasaray estão empatados com 7 e a Lazio tem 6. Na última rodada da primeira fase, na próxima semana, o Nantes recebe a Lazio e o PSV joga contra o Galatasaray na Turquia.