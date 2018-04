Roma bate Fiorentina e avança à semifinal da Copa da Itália

O gol salvador para a Roma foi marcado por Mattia Destro, aos sete minutos da prorrogação. Com a vantagem no placar, o time romano se fechou na defesa e ainda sofreu muito com a expulsão do volante brasileiro Taddei, aos 12 minutos do segundo tempo extra. No final, mais duas expulsões - do lateral-esquerdo brasileiro Dodô (ex-Corinthians), pela Roma, e de Juan Guillermo Cuadrado, pela Fiorentina -, que só ajudaram os romanos a ganhar tempo e vencer a partida.

Nas semifinais, a Roma terá pela frente a Internazionale, que bateu o Bologna também na prorrogação - 2 a 2 no tempo normal e o gol salvador do zagueiro Rannochia no final do segundo tempo extra. No outro lado da chave, Juventus e Lazio duelarão por uma vaga na decisão.