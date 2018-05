Roma bate Milan e mantém perseguição à líder Juventus

ROMA - A missão na luta pelo título é difícil, mas a Roma não desiste. Nesta sexta-feira, a equipe romana mostrou força mais uma vez em casa e derrotou o Milan por 2 a 0, no Estádio Olímpico, na abertura da 35.ª rodada do Campeonato Italiano. Com os três pontos, o time da capital chegou aos 85 e está com cinco a menos que a líder Juventus, que joga apenas na segunda-feira contra o Sassuolo como visitante.

A esperança da Roma, que já garantiu ao menos o segundo lugar na competição e consequentemente uma vaga direta na fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, é que a rival de Turim perca pontos em seus próximos jogos até o esperado confronto direto daqui duas rodadas, no próximo dia 9, em Roma, pela 37.ª e penúltima rodada.

Nesta sexta, a Roma mostrou uma enorme superioridade contra o Milan, que faz uma campanha pífia no Campeonato Italiano - está na sétima posição, com 51 pontos, e tenta apenas uma vaga na Liga Europa. Este domínio em campo foi traduzido com um gol em cada tempo. No primeiro, já aos 43 minutos, o meia bósnio Pjanic fez bela jogada pelo meio, driblou dois adversários e chutou na saída de Abiatti. No segundo, aos 20, o atacante marfinense Gervinho aproveitou rebote do goleiro dentro da área e ampliou a vantagem romana.

A 35.ª rodada prossegue neste sábado com mais duas partidas. Elas envolvem os finalistas da Copa da Itália - Napoli e Fiorentina -, que será decidida no próximo sábado, no estádio Olímpico de Roma. O time napolitano, terceiro colocado com 68 pontos, enfrenta a Internazionale, em Milão. O de Florença, em quarto com 58, joga também fora de casa contra o Bologna.