Roma busca empate com a Fiorentina na Liga Europa

Não é só no Campeonato Italiano que a Roma ganhou gosto por empatar; na Liga Europa, também. Nesta quinta-feira, a equipe da capital ficou no 1 a 1 com a Fiorentina, em Florença, no jogo de ida das oitavas de final da competição continental. São seis empates nos últimos sete jogos.

Na Liga Europa, a Roma busca a revanche contra a Fiorentina, uma vez que foi eliminada nas quartas de final da Copa da Itália pelo time florentino, há apenas nove dias. Nesta quinta, Ilicic abriu o placar no primeiro tempo no Artemio Franchi, mas Keita empatou a 13 minutos do fim. Antes, Ljajic perdeu pênalti.

Também na Itália, o Napoli contou com três gols de Higuaín para vencer o Dínamo de Moscou por 3 a 1. O brasileiro naturalizado alemão Kuranyi abriu o placar logo aos 3 minuto, mas o argentino empatou de cabeça, após cruzamento da esquerda. Ainda no primeiro tempo veio a virada, de pênalti. Já o terceiro gol saiu aos 10 do segundo tempo, em mais um cruzamento. Desta vez, entretanto, Higuaín girou para bater sem chances para o goleiro.

Na Espanha, em confronto entre dois times que brigam pelo quinto lugar do Campeonato Espanhol, deu Sevilla. O visitante surpreendeu o Villarreal e venceu por 3 a 1 no El Madrigal. Vitolo, M''Bia e Gameiro marcaram para a equipe de Sevilha, enquanto Vietto descontou para os donos da casa.

Já em Liverpool, o Everton recebeu o Dínamo de Kiev e venceu por 2 a 1. Naismith e Lukaku marcaram. Husyev havia marcado antes para os ucranianos. Todos os jogos de volta são na próxima quinta-feira.