Roma confirma retorno de Luciano Spalletti ao comando do time O técnico Luciano Spalletti está de volta ao comando da Roma. Nesta quinta-feira, o clube anunciou a contratação do treinador, que vai substituir o demitido Rudi García. O técnico, de 56 anos, já começou a trabalhar no centro de treinamentos do clube e vai estrear no próximo domingo, em partida contra o Verona, pelo Campeonato Italiano, no Estádio Olímpico.