Roma conquista o título italiano A Roma conquistou neste domingo o terceiro ?scudetto? de sua história. A equipe dos brasileiros Cafu, Antonio Carlos, Aldair, Emerson e Marcos Assunção derrotou o Parma por 3 a 1, no estádio Olímpico, e ficou com o título do Campeonato Italiano desta temporada. O time romano tinha sido campeão nacional pela última vez em 83, quando o brasileiro Falcão era o destaque do elenco - ganhou também em 42. Depois de tanto tempo sem título, a torcida que lotou o estádio Olímpico não agüentou esperar o final do jogo para comemorar. Aos 40 minutos do segundo tempo, quando já estava 3 a 1, centenas de torcedores invadiram o gramado e a partida ficou paralisada alguns minutos. Todos foram retirados e a Roma segurou o resultado até confirmar que era mesmo a campeã da temporada. Com gols de Totti, Montella e Batistuta - Di Vaio descontou para o Parma -, a Roma venceu por 3 a 1 e chegou aos 75 pontos ganhos no campeonato. A Juventus, que derrotou a Atalanta por 2 a 1, somou 73 e ficou com o vice. As duas equipes garantiram vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa, enquanto Lazio e Parma irão disputar a fase classificatória da competição. Milan, Inter de Milão e Fiorentina se classificaram para a Copa da Uefa. O Napoli, mesmo vencendo a Fiorentina por 2 a 1, com um gol do brasileiro Edmundo, acabou rebaixado para a segunda divisão. Além dele, Bari e Vicenza também caíram. Reggina e Verona ainda irão disputar uma partida de desempate para definir a quarta equipe do descenso.