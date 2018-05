Roma contrata atacante Luca Toni por empréstimo

A Roma confirmou nesta quinta-feira a contratação do atacante Luca Toni. O jogador chega ao clube italiano cedido por empréstimo de seis meses pelo Bayern de Munique. Em nota oficial, a Roma explica que Toni deve se apresentar ao novo clube no próximo sábado para a realização de exames médicos. Se for aprovado, vai assinar contrato com duração até o dia 30 de junho.

Toni, de 32 anos, perdeu espaço no Bayern de Munique após a chegada do técnico Louis Van Gaal. O atacante italiano se desentendeu com o treinador holandês, que assumiu o comando do clube no início da temporada. Assim, o jogador pediu para ser negociado pela diretoria do clube alemão.

No início da semana, Toni disse que a Roma era o único clube que pretendia contratá-lo, descartando a possibilidade de se transferir para outros clube italianos e ingleses. Com a mudança, o atacante espera reconquistar o seu espaço na seleção italiana, dirigida por Marcello Lippi.

Toni não é convocado para defender a equipe campeã mundial desde a disputa da Copa das Confederações, em junho. No Bayern de Munique desde 2007, o atacante marcou 38 gols e ajudou a equipe a conquistar os títulos do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha em 2008.