Roma contrata mais um brasileiro A equipe da Roma, definitivamente, se rendeu ao talento do jogador brasileiro. Depois de conquistar o título nacional pela primeira vez em 18 anos com a ajuda de cinco brasileiros - Cafu, Antonio Carlos, Aldair, Emerson e Marcos Assunção - a diretoria anunciou hoje a contratação do meio-campista Lima. Até chegar à Roma, Lima perambulou pela Europa. Jogou no futebol suiço (FC Zurich) e teve breves passagens pelo Lecce e Bolonha - ambos da primeira divisão italiana. O jogador, de 30 anos, firmou contrato de três anos.