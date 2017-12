Roma dá show e goleia Lazio Nas arquibancadas, muita confusão. No campo, um show de bola da Roma, que goleou impiedosamente a rival Lazio por 5 a 1 e assumiu a liderança do Campeonato Italiano, num jogo em que o atacante Vincenzo Montella teve sua escalação confirmada na última hora e transformou-se em herói ao marcar quatro gols. Numa partida em que tudo deu certo para a Roma, o único problema foi criado por Batistuta. Barrado (por Montella), ele ficou irritado e sequer foi ao Estádio Olímpico. O argentino, no entanto, não fez falta. Montella fez os quatro primeiros gols da Roma, três deles na etapa inicial, aos 13, 30 e 37 minutos. Ele voltou a marcar aos 24 minutos do segundo tempo ? antes, aos 9, Stankovic fizera o gol da Lazio. Aos 27, o capitão Totti fez o quinto. A Roma chegou aos 53 pontos, mesmo número de pontos da Internazionale (2 a 2 com a Juventus no sábado), mas leva vantagem no saldo de gols (24 a 23), primeiro critério de desempate. A Juve tem 52 pontos e o Bologna, que aplicou 2 a 0 no Milan ? gols de Fresi e Julio Cruz ?, vem em quarto, com 44. O clássico no Olímpico foi suspenso por alguns minutos durante o segundo tempo, em conseqüência de um tumulto no meio da torcida da Lazio. A polícia teve que jogar bombas de gás lacrimogêneo contra os briguentos, para ?acalmá-los??. O Chievo ficou no 2 a 2 com o Torino e permanece em quinto lugar, com 40 pontos. O Parma voltou a ter Taffarel, mas o brasileiro não conseguiu evitar a derrota para o Verona, por 1 a 0, gol de Mutu, aos 38 minutos da etapa final. Completando a rodada, o Atalanta fez 2 a 1 no Lecce, Fiorentina e Udinese ficaram no 0 a 0, o Piacenza bateu o Perugia por 2 a 0 e o Brescia ganhou do Venezia por 2 a 1.