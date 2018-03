Roma de olho em mais um brasileiro Os brasileiros estão em alta na Roma. A equipe que lidera o Campeonato Italiano praticamente acertou, nesta terça-feira, a contratação do meia Lima, do Bologna, como reforço para a próxima temporada. Segundo Franco Baldini, dirigente "romanista" responsável pela política de investimento do clube, "faltam pequenos detalhes para fechar o negócio". Lima deve juntar-se assim a Cafu, Aldair, Antonio Carlos, Marcos Assunção e Émerson. Francisco Lima completou 30 anos no dia 17 de abril, é de Manaus e já rodou meio mundo. Em seu currículo, estão passagens por Ferroviário, União São João, Gaziantepspor (Turquia), Zurich (Suíça) e Lecce (Itália). O passe está avaliada em US$ 7 milhões e o camaronês Pierre Wome, emprestado pela Roma, ficaria em definitivo no Bologna.