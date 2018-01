Roma de olho em Mancini, diz jornal A Roma pretende contratar o lateral-direito Mancini, ex-Atlético-MG, para suprir a ausência de Cafu, que está de malas prontas para jogar no Yokohama Marinos. Segundo publicação desta sexta-feira do ?Corriere dello Sport?, o jogador brasileiro primeiro jogaria no Venezia, da Segunda Divisão italiana, e em seguida se incorporaria à equipe romana para disputar a próxima temporada. Recentemente, Mancini, que marcou 15 gols no Campeonato Brasileiro, conseguiu na Justiça a posse de seus direitos federativos para atuar em qualquer outra equipe.