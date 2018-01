Roma derrota o Barcelona e lidera Recuperado de contusão muscular, Rivaldo reforçou o Barcelona diante da Roma, nesta terça-feira pela Liga dos Campeões da Europa. Sua presença não foi, porém, suficiente para evitar que a equipe espanhola fosse derrotada pelos italianos por 3 a 0. Todos os gols foram marcados no segundo tempo. O volante Emerson abriu o placar para os romanos e Montella e Tommasi definiram a vitória. Rivaldo teve boa atuação no primeiro tempo, mas, muito marcado, pouco conseguiu fazer. Com o resultado, a Roma se isolou na liderança do grupo B, com 6 pontos, e o Barcelona caiu para a segunda posição, com 5. No outro jogo da chave, Galatasaray, que agora tem 4, e Liverpool, com 3, empataram por 1 a 1. Na Inglaterra, o Manchester United goleou o Nantes por 5 a 1 e se manteve na primeira colocação do grupo A, com 8 pontos. Em Munique, o Bayern passou pelo Boavista por 1 a 0 e também chegou aos 8. A equipe francesa já está eliminada e a portuguesa ainda tem chances matemáticas. A rodada da Liga dos Campeões será completada nesta quarta-feira com mais quatro jogos. Pelo grupo C, enfrentam-se Porto x Real Madrid e Panathinaikos x Sparta Praga. Pelo D, jogam Arsenal x Bayer Leverkusen e La Coruña x Juventus.