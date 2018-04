Roma derrota o Lecce e assume o 5.º lugar no Italiano

Agora com 17 pontos, a Roma subiu para a quinta colocação e está cinco pontos atrás dos líderes Juventus e Lazio. Na próxima rodada, a equipe da capital jogará contra a Udinese, que está em quarto lugar com 21 pontos, em Údine. Já o Lecce segue na zona de rebaixamento - na 18.ª posição, com apenas oito pontos. Em casa, tentará a reabilitação contra o Catania.

A Roma não tomou sustos para ganhar pela quinta vez no Campeonato Italiano. O placar foi aberto para os romanos aos 25 minutos do primeiro tempo com Miralem Pjanic. Na segunda etapa, aos nove, o argentino Fernando Gago marcou o segundo. O Lecce conseguiu diminuir a desvantagem, aos 16, com Andrea Bertolacci.