Roma derrota Vicenza na Copa Itália A Roma não vai bem das pernas no Campeonato Italiano, mas compensa na Copa Itália. O time de Aldair e Emerson ? Cafu não jogou ? visitou o Vicenza, na noite desta quinta-feira, e ganhou por 2 a 1, no duelo de ida das quartas-de-final do torneio. A próxima partida será na semana que vem, no estádio Olímpico e os romanos podem perder até por 1 a 0 para seguir adiante. Os 1.500 torcedores que foram ao estádio Romeo Monti, em Vicenza, viram a Roma ficar em vantagem aos 29 minutos do primeiro tempo, com o gol de Montella. A vantagem aumentou na fase final, com Delvecchio, aos 23. Zanchetta diminuiu aos 25. A Roma não ganhava como visitante, na Copa Itália, desde dezembro de 99, quando derrotou o Piacenza por 3 a 0. A partida desta quinta-feira fechou a programação da semana na Copa Itália, que teve ainda Milan 0 x 0 Chievo (terça-feira), Lazio 2 x 1 Bari e Juventus 1 x 2 Perugia (ambos na quarta).