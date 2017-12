Roma desbanca os astros do Real O milionário Real Madrid não acerta o pé. O time mais badalado do momento pôde pela primeira vez colocar em campo os astros Roberto Carlos, Raúl, Figo, Zidane e Ronaldo, mas não se deu bem. No duelo desta quarta-feira com a Roma, no estádio Santiago Bernabéu, os espanhóis perderam por 1 a 0, na quinta rodada da Liga dos Campeões. O meia-atacante Francesco Totti marcou o gol decisivo, aos 27 minutos do primeiro tempo, e deixou o time italiano na briga por vaga para a fase seguinte. A Roma jogou bem na etapa inicial, quando obteve a vantagem, mas passou o segundo tempo sob pressão do Real. Em vez de brilhar as estrelas do time de Madri, sobressaíram o goleiro Antoniolli, com boas defesas, e o veterano zagueiro brasileiro Aldair, que mostrou segurança e eficiência. Ronaldo teve lampejos de bom futebol no primeiro tempo, sumiu no segundo, até ser substituído por Morientes. Figo, Zidane e Raúl decepcionaram. A última vitória do Real foi na estréia de Ronaldo, contra o Alavés. Depois, vieram empates com Bétis, Villarreal, AEK, além das derrotas para Santander e a desta quarta-feira. Na Liga dos Campeões, o time de Madri divide o primeiro lugar do grupo C com a Roma, ambos com 8 pontos. Na outra partida da chave, o AEK empatou por 1 a 1 com o Genk, foi a 5 pontos e está em terceiro. O time belga tem 3. Outro vacilo ocorreu em Dortmund, onde o Borussia bateu o Arsenal por 2 a 1, e assumiu a liderança do grupo A com 10 pontos. Os ingleses há duas rodadas estacionaram em 9. O volante brasileiro Gilberto Silva (contra) e Rosicky (pênalti) marcaram para os alemães. O francês Thierry Henry descontou. O PSV ganhou do Auxerre por 3 a 0 - gols de Bruggink, Rommendahl e Robben - e saltou para a terceira colocação, com 5 pontos. Os franceses despencaram para o último, com 4. O Valencia garantiu classificação no grupo B, depois da bela vitória por 1 a 0 sobre o Liverpool, no campo adversário. O campeão espanhol foi a 13 pontos, graças ao gol de Rufete aos 34 minutos do primeiro tempo. Os ingleses permanecem em segundo, com 7. A partida entre Spartak (zero ponto) e Basel (5) foi adiada porque os russos estão de luto pelo desfecho trágico do resgate de reféns no Palácio da Cultura, em Moscou, quando houve mais de 100 mortes. O jogo está mantido para a capital da Rússia, em data ainda a ser confirmada. A disputa pelas duas vagas no grupo D está aberta, com três equipes com chances. A Inter lidera, com 8 pontos, depois da vitória por 3 a 0 sobre o Rosenborg, em Milão. Recoba, Saarinen (contra) e Crespo marcaram. O Ajax também foi a 8 pontos, ao surpreender o Lyon por 2 a 0, como visitante. Piennar e Van der Vaart fizeram os gols que calaram a torcida francesa. Apesar da derrota, o Lyon está na luta, com 7 pontos. O Rosenborg, com 2, está fora.