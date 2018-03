Roma descarta Anderson Polga A Roma descartou a contratação do zagueiro Anderson Polga, que conquistou o pentacampeonato com a seleção brasileira na Copa da Coréia/Japão. ?Não há negócio. O elenco da Roma para a próxima temporada já está completo?, garantiu o presidente do clube italiano, Franco Sensi. A imprensa da Itália chegou a comentar que a Roma estaria disposta a pagar até US$ 8 milhões ao Grêmio pelo jogador, mas acabou desistindo. Apesar disso, o presidente da Roma reconheceu que ainda pode contratar Anderson Polga para a próxima temporada. ?No futuro, poderemos voltar a discutir esse negócio?, revelou Franco Sensi.