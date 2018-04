Roma descarta ida de Strootman para o Manchester United

Disposto a reforçar seu elenco e um dos clubes que mais gastou no início da temporada, o Manchester United se tornou alvo principal das especulações na Europa. Com a janela para contratações de janeiro prestes a abrir, os rumores voltaram com força. Um dos jogadores cobiçados pelo clube inglês seria o meia holandês Kevin Strootman, da Roma, mas no que depender dos italianos esta possibilidade vai ficar mesmo só na especulação.

"O presidente do nosso clube (James Pallotta) já falou sobre isso e fica bravo com os rumores que ligam ele (Strootman) ao Manchester United", disse o diretor-geral da Roma, Mauro Baldissoni, à rádio Anch'Io Lo Sport. "Nossa política é de investir em jogadores que têm qualidade, mas também espaço para evolução. Kevin é um jogador jovem com experiência, e queremos construir nosso futuro com jogadores assim."

Ex-PSV, Strootman tem se destacado na Roma desde sua chegada, no ano passado, e só não esteve na última Copa do Mundo por lesão. Suas ótimas atuações têm chamado atenção dos gigantes europeus e o Chelsea seria outro interessado em seu futebol. Mas o clube italiano garante que mesmo com a perda de dinheiro pela eliminação precoce na Liga dos Campeões, ainda na fase de grupos, não pretende se desfazer de uma de suas principais peças.

"Nós fomos cuidadosos e não incluímos a possibilidade de uma possível ida às oitavas de final da Liga dos Campeões em nossas contas", afirmou Baldissoni. "Nós, no entanto, tínhamos grandes esperanças de nos classificarmos em um grupo muito difícil. Sem dúvidas, não temos nenhuma necessidade de colocar nossas contas em ordem. Tudo está correto e não precisamos vender. Avaliamos o mercado de acordo com as necessidades da equipe."