Roma desperdiça pênalti e perde em casa para a Sampdoria

Na briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, a Roma não conseguiu aproveitar os tropeços de Lazio e Inter de Milão. Neste domingo, atuando no Estádio Olímpico, o time perdeu para a Sampdoria por 1 a 0, no jogo que concluiu a 22ª rodada do Campeonato Italiano.

A derrota manteve a Roma com 41 pontos, na quinta posição, atrás de Lazio, com 46, e Inter de Milão, com 44, além dos líderes Napoli, com 57, e Juventus, com 56, que brigam pelo título nacional. Já a Sampdoria chegou aos 37 pontos, em sexto lugar no Italiano.

Curiosamente, o duelo deste domingo aconteceu apenas quatro dias depois das equipes se enfrentarem no duelo adiado do primeiro turno, que terminou empatado por 1 a 1 em Gênova. Dessa vez, então, foram os visitantes que se deram melhor.

Atuando com os brasileiros Alisson e Juan Jesus como titulares do seu sistema defensivo, a Roma desperdiçou uma ótima chance de abrir o placar aos 37 minutos do primeiro tempo, quando Alessandro Florenzi falhou em uma cobrança de pênalti, defendida por Emiliano Viviano.

Na etapa final, então, a Sampdoria definiu a sua vitória, aos 35 minutos. O gol foi marcado por Duván Zapata, que finalizou para as redes da meta defendida por Alisson, goleiro da seleção brasileira.

Derrotada, a Roma vai buscar a reabilitação no Campeonato Italiano no próximo domingo, quando vai visitar o Verona. Já a Sampdoria voltará a jogar um dia antes, em casa, contra o Torino.