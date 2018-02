Roma e Ajax estão com novos técnicos Dois grandes clubes do futebol europeu anunciaram novos técnicos nesta segunda-feira. A italiana Roma terá agora o comando de Bruno Conti, enquanto o holandês Ajax resolveu apostar em Danny Blind. Na Roma, Luigi Del Neri deixou o cargo após a derrota de domingo para o Cagliari, por 3 a 0, pelo Campeonato Italiano. Com isso, a equipe caiu para o 7º lugar e ficou quase sem chances de garantir uma vaga na Liga dos Campeões da Europa. O escolhido para o cargo foi Bruno Conti, que treinava os juniores da Roma e foi campeão mundial como jogador na Copa de 1982. Ele foi efetivado pela diretoria até o final da temporada e será o terceiro treinador do clube neste Campeonato Italiano - antes de Del Neri, o alemão Rudi Voeller ficou as primeiras rodadas no comando. No Ajax, o escolhido foi também um ex-jogador. Danny Blind defendeu a seleção holandesa por muitos anos e já trabalhava nas categorias de base do clube desde 1999, quando parou de jogar. Ele ocupará o lugar que era de Ronald Koeman até o mês passado - com a sua demissão, o time estava sendo dirigido interinamente por Ruud Krol. Atualmente, o Ajax está em terceiro lugar no Campeonato Holandês e terá o clássico contra o líder PSV Eindhoven no próximo domingo - o Alkmaar ocupa a segunda posição do torneio.