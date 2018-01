Roma e Barça tentam salvar temporada A Liga dos Campeões transforma-se em tábua de salvação para Barcelona e Roma. As duas equipes vão mal em seus respectivos torneios nacionais e já concentram esperança na competição européia para salvar do fiasco a temporada de 2002-03. Os espanhóis testam sua eficiência, nesta terça-feira, ao hospedarem o Newcastle, pelo grupo A. Os italianos tentam reagir, na chave B, na visita que fazem ao Ajax, em Amsterdã. O mais recente baque do Barcelona veio no sábado, com a derrota por 1 a 0 para o Rayo Vallecano. Com esse resultado, a equipe catalã caiu para o 10º lugar, com 16 pontos - 13 a menos do que a líder Real Sociedad. O ambiente anda carregado, torcedores vaiaram nesta segunda-feira o técnico Louis Van Gaal e a saída é a de manter trajetória eficiente na Liga dos Campeões. No campeonato continental, o Barça acumula nove vitórias consecutivas. O Newcastle estreou nesta fase com surra de 4 a 1 que levou da Internazionale. A situação da Roma é parecida com a do Barcelona. A equipe de Cafu, Emerson, Lima e Aldair vai muito mal das pernas no Campeonato Italiano, perdeu do Milan por 1 a 0 no sábado e praticamente está fora da briga pelo título. Com 17 pontos, é apenas a 11ª colocada, a 12 do Milan. Só que a tarefa para a recuperação dos romanos é mais complicada, porque jogarão como visitantes. A programação da última rodada da Liga dos Campeões em 2002 - depois dos jogos de quarta-feira, o torneio volta a ser disputado em fevereiro - prevê mais dois jogos para amanhã. A Inter de Milão pega o Bayer Leverkusen, no estádio Giuseppe Meazza (pelo grupo A) e o Arsenal desafia o Valencia, em Londres (no B). As outras duas chaves têm jogos marcados para quarta-feira - na C, jogam Borussia Dortmund x Milan e Real Madrid x Lokomotiv Moscou. Na D, se enfrentam Juventus x Basel e Manchester United x Deportivo La Coruña. Os times duelam entre si, em turno e returno, dentro de cada grupo. Os dois primeiros colocados vão para as quartas-de-final.