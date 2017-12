Roma e Fiorentina ficam no empate Roma e Fiorentina ficaram no empate por 1 a 1, neste domingo, no Estádio Olímpico de Roma, no encerramento da 13ª rodada do Campeonato Italiano. Tommasi marcou para os romanos e Toni empatou para os visitantes - foi seu 16º gol no torneio, soma que o deixa na artilharia isolada. O resultado deixou a Fiorentina com 29 pontos, em terceiro lugar, dois pontos atrás do Milan. Já a Roma está em nono, com 19 pontos ganhos.