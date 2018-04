Roma e Inter de Milão empatam em clássico italiano

ROMA - Neste domingo, no fechamento da 21.ª rodada do Italiano, Roma e Inter de Milão ficaram num péssimo empate em 1 a 1 no Estádio Olímpico, que atrapalha a pretensão dos dois times na competição. Totti, de pênalti, e Rodrigo Palácio marcaram os dois gols do jogo, ambos no primeiro tempo.

O resultado não serve para nenhum dos dois times porque o Campeonato Italiano agora dá apenas três vagas à Liga dos Campeões. E ambos perderam a chance de se aproximar da Lazio, terceira colocada, que tem 43 pontos. A Inter, em quarto, soma 39, enquanto a Roma parece com 33, em sétimo.

Aos 22 minutos, o japonês Nagatomo deu um carrinho desnecessário dentro da área e deslizou pelo gramado até derrubar o americano Bradley. Pênalti que Totti bateu com categoria para abrir o placar.

O empate veio ainda na primeira etapa. Guarín chutou, a bola desviou na zaga, mas ele mesmo pegou o rebote. Foi até a linha de fundo e rolou para trás. No meio da área, Palácio estava sozinho para escorar para o gol.