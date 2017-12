Roma e Juventus: de olho no 1º lugar Juventus e Roma entram em campo, na véspera da Páscoa, dispostas a não perder a Inter de vista. Essas duas equipes são as únicas ainda em condições de chegar ao título, embora estejam atrás da líder. Os romanos, com 56 pontos, têm compromisso difícil diante do Bologna, em quarto lugar com 48. Os turinenses, em terceiro com 55, fazem clássico em casa com a Lazio (40). A tarefa da Roma é bem complicada. Não só por causa da qualidade do adversário. A atual campeã italiana estará desfalcada de Cafu, Marcos Assunção, Zebina e Delvecchio, todos suspensos por indisciplina justamente após a derrota por 3 a 1 para a Inter, na semana passada. Além disso, o técnico Fabio Capello não poderá escalar Francesco Totti, astro da equipe e que está contundido. O artilheiro Montella, em compensação, joga. O Bologna já se contenta se garantir vaga para a fase preliminar da próxima Copa dos Campeões da Europa. O Milan (44) tem jogo decisivo com o Parma (34) em sua pretensão de garantir-se na Copa da Uefa da temporada de 2002-2003. Os milaneses têm decepcionado, com a campanha irregular. O Parma é o 12.º colocado e luta contra a ameaça de rebaixamento. Udinese (31) e Brescia (33) também fazem jogo de desesperados. Ambos estão perto de disputar novamente a Série B e apostam tudo para salvar-se nas rodadas finais. Lecce (24) x Venezia (16) é partida de times que não têm muito o que fazer, a não ser preparar-se para sair do grupo de elite. A Atalanta (36) recebe o Piacenza (32) em estado de alerta e precisa da vitória para afastar-se de vez da zona de turbulência. Mesmo objetivo do Verona, com 35 pontos, e que joga em seu campo contra o Torino, com 36 e ainda com uma ponta de preocupação. O Chievo tem 45 pontos e ainda continua no lucro, depois de liderar o torneio nas rodadas iniciais. Para consolidar o 5.º lugar, tem de passar pelo Perugia (36).