Roma e Juventus ficam apenas no 0 a 0 No jogo mais esperado da 22.ª rodada do Campeonato Italiano, os líderes Roma e Juventus, respectivamente, não saíram do 0 a 0, neste domingo à noite. Com o empate, a situação das duas equipes não mudou. A Roma segue líder com 45 pontos seguida de perto pela Juventus, com 44 pontos. Na próxima rodada, os romanos pegam o Brescia e a Juventus recebe o vice-lanterna do campeonato, a Fiorentina.