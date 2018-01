Roma e Juventus ficam no empate No clássico que fechou a 12ª rodada do Campeonato Italiano, Roma e Juventus ficaram no 2 a 2. Totti e Cassano marcaram para a equipe da capital, enquanto os gols da Juve foram de Del Piero e Nedved, que empatou aos 43 minutos do segundo tempo. O jogo foi marcado pelos confrontos entre torcedores da time de Turim e a polícia de Roma no estádio Olímpico. Dentro de campo, o clássico também foi tenso. No final da partida, três jogadores foram expulsos de campo: Candela e Totti, pela Roma, e Birindelli, pela Juventus.