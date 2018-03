Roma e Lazio empatam e Milan comemora A Roma empatou com a Lazio por 1 a 1, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Olímpico, mas quem fez a festa foi o Milan. Com o resultado no clássico da capital da Itália, o caminho para o título ficou mais livre do que nunca para os milaneses, que lideram com 75 pontos. A Roma está em segundo, com 67 e a Juventus, em terceiro, tem 63. Corradi abriu o placar para a Lazio e Totti, de pênalti, empatou a partida.