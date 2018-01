Roma e Lazio ficam no 0 a 0 em jogo festa para atacante Totti No clássico da 34.ª rodada do Campeonato Italiano, Roma e Lazio não passaram de um empate por 0 a 0, em partida repleta de lances violentos. O jogo, no entanto, foi especial para o atacante Francesco Totti, da Roma, que se transformou no jogador que mais participou do confronto, com 23 jogos. Com o resultado, a Roma foi para 69 pontos e praticamente garantiu vaga direta à próxima edição da Liga dos Campeões. O clube, que ocupa a segunda posição, tem 10 pontos de vantagem sobre o Milan, do brasileiro Ronaldo, que no sábado derrotou o Torino, fora de casa, por 1 a 0. Já a Lazio ficou em quarto lugar, com 58 pontos. Dos brasileiros, o único que balançou a rede foi o lateral-esquerdo César, ex-Corinthians. Mesmo assim, o jogador não conseguiu impedir a queda do Livorno diante do Palermo, por 2 a 1. Com a vitória, o Palermo foi a 52 pontos e ainda tem chances de buscar uma das quatro vagas à Liga dos Campeões. Na ponta de baixo da tabela, o lanterna Ascoli praticamente confirmou sua queda à segunda divisão ao ser derrotado em casa pela Reggina, adversário direto na luta contra a degola, por 3 a 2. Situação complicada também para o vice-lanterna Messina, que não passou de um empate com a Atalanta, em 0 a 0. O Messina soma 25 pontos. Ainda neste domingo, a campeã Internazionale receberá o Empoli, para festejar com seus torcedores no Estádio Giuseppe Meazza a conquista do título, o primeiro dentro de campo desde 1989.