Roma e Lazio recebem ultimato Roma e Lazio, grandes clubes da Série A italiana e outros seis clubes estão, temporariamente, excluídos da liga nacional devido a problemas financeiros. Os times receberam um ultimato da Liga e da Comissão de Controle de Sociedades Anônimas para que apresentem até quinta-feira um plano de recuperação e, para que até segunda, coloquem sua situação econômica em dia. Caso isso não aconteça, não serão inscritos no campeonato. ?Não dá para imaginar uma temporada sem Roma e Lazio?, disse o presidente da Liga Italiana, Adriano Galliani, ao anunciar o fato. ?Mas estou convencido de que os times vão cumprir as exigências a tempo?. As outras equipes com problemas estão na Série B: Fiorentina, Genoa, Messina, Napoli, Palermo e Verona. Não só na Itália, mas em toda a Europa, os clubes de futebol estão vivendo crises financeiras às vésperas do início das temporadas, inclusive, com negociações com os jogadores para a redução de salários. O artilheiro da Copa do Mundo, Ronaldo, na Inter de Milão, acompanhado de seus colegas de time Vieri e Recoba, foi um dos que aceitou a redução. A crise pode, inclusive, causar o atraso no início da temporada, marcado para o 1º de setembro, para que os clubes tenham mais tempo para recuperar a saúde financeira. Outro motivo seria a falta de acordo quanto aos direitos de transmissão com as equipes das séries A e B.