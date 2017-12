Roma e Lazio, rivalidade histórica A atenção na Itália concentra-se neste domingo na capital, onde Lazio e Roma fazem o clássico de número 118 na história do campeonato. A rivalidade entre as duas equipes estende-se para a torcida e há temor de confrontos nas ruas. Por isso, a polícia entrou em alerta máximo desde a manhã deste sábado e a operação de guerra será relaxada apenas no início da madrugada de segunda-feira, várias horas depois do duelo no Olímpico. Já são 72 anos de tradição no confronto entre o time da loba (a Roma) e a equipe da águia (Lazio). O primeiro clássico foi disputado em 8 de dezembro de 1929, com vitória ´romanista´ por 1 a 0, gol de Rodolfo Volk. O herói daquela disputa até hoje é o terceiro maior artilheiro da Roma, com 105 gols - atrás apenas de Amedeo Amedei (125) e Roberto Pruzzo (106). A rivalidade vem do berço. A Lazio, fundada em 9 de janeiro de 1900, surgiu como clube dedicado ao atletismo. Por isso, escolheu as cores da bandeira da Grécia (azul e branco), terra de origem dos Jogos Olímpicos. A Roma foi criada em 22 de julho de 1927, com a fusão de três clubes. Para cair no gosto popular, seus dirigentes optaram pelas cores da cidade (amarelo e vermelho) e tomaram como símbolo a loba (que, diz a lenda, amamentou os gêmeos Rômulo e Remo, fundadores de Roma). A Roma tem 50 pontos, está em terceiro lugar e briga pelo bicampeonato. A Lazio, com 36, é 7.ª e pretende, no mínimo, vaga para a próxima Copa Uefa. O duelo romano terá como atração adicional o encontro de Crespo (Lazio) e Batistuta (Roma), que lutam pela camisa 9 da Argentina no Mundial da Ásia. A 26.ª rodada da temporada de 2001-2002 prevê ainda a visita do Milan (38 pontos) ao Bologna (41 e em quarto lugar). Já a Fiorentina (em penúltimo com 20) recebe a Udinese (29). Os demais jogos: Atalanta (30) x Lecce (24), Piacenza (28) x Perugia (33), Torino (32) x Chievo (39), Venezia (15) x Brescia (26) e Verona (32) x Parma (30).