Roma e Lazio são multadas por atitudes de torcedores

O árbitro Nicola Rizzoli parou o confronto aos 13 minutos do primeiro tempo e as explosões provocadas pelos fogos jogados no gramado continuaram durante e depois do período em que o duelo ficou suspenso. Nas arquibancadas, houve confronto entre torcedores e seis pessoas acabaram presas.

Nenhum gol foi marcado antes da partida ser paralisada e a Roma conquistou a vitória com um gol aos 34 minutos do segundo tempo, com um gol de Marco Cassetti.

Também nesta segunda-feira, a Juventus foi multada em 25 mil euros também por causa do uso de fogos por parte de seus torcedores e por ofensas racistas ao jogador da Inter de Milão Mario Balotelli no clássico do último sábado, quando o time de Turim venceu por 2 a 1. A Inter, por sua vez, foi multada em 15 mil euros por causa de fogos atirados ao campo.