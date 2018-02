Roma e Lazio teriam combinado resultado O atacante Fabio Bazzani, atualmente na Sampdoria e que nos últimos seis meses da última temporada esteve na Lazio, revelou a investigadores um suposto esquema de acerto de resultados no último clássico romano pelo Campeonato Italiano, que terminou 0 a 0, segundo publica nesta segunda-feira o jornal genovês Secolo XIX. "Lembro de ter dito a (Francesco) Flachi (jogador da Sampdoria) que na partida entre Roma e Lazio sete ou oito jogadores tinham feito um acordo, e que (Paolo) Di Canio (atacante da Lazio) não sabia de nada", teria dito Bazzani em julho deste ano a investigadores de Gênova, que analisam supostos esquemas de resultados para favorecer apostadores, segundo o diário. Na publicação ainda foi divulgada uma parte do interrogatório de Flachi, realizado há poucos meses, e que reforça as palavras de Bazzani. "Houve uma ligação telefônica na qual Bazzani me diz que no confronto entre Roma e Lazio havia um acordo para o empate, e que Di Canio durante o jogo se deu conta de que pelo menos sete jogadores não estavam jogando e que, por isso, tinha ficado irritado". O clássico entre Roma e Lazio ao qual o jogador faz referência foi disputado no dia 15 de maio deste ano e acabou com um empate sem gols. A partida, que contava com a Roma em posição delicada na tabela e com a Lazio brigando por uma vaga na Copa da Uefa, registrou apenas chances de gol moderadas. Houve mal-estar por parte dos torcedores das duas equipes na ocasião, ao considerarem que os atletas não estavam se esforçando em campo como deveriam. Segundo as informações publicadas no jornal Secolo XIX, a Procuradoria de Gênova estaria investigando uma série de outras partidas do Italiano, entre elas Livorno e Juventus e Sampdoria e Inter de Milão. Roma e Lazio se enfrentaram ontem (23) e a partida terminou com empate por 1 a 1.